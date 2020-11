NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 160 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er sein Bewertungsmodell angepasst und dabei seine Gewinnprognose (EPS) für 2020 reduziert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he