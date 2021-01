NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der operative Gewinn der Container-Reederei sei im Rahmen der Erwartungen gestiegen, schrieb Analyst David Kerstens in einer ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/gl