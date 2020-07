FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 30 auf 42 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. In Zeiten der Corona-Krise und stark fallender Nachfrage nach Frachtangeboten habe die Branche zügig Kapazitäten vom Markt genommen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Container-Reedereien hätten also Disziplin an den Tag gelegt, was die Frachtraten gestützt habe. In einer Erholung der Nachfrage könnten einige Reedereien diese Disziplin aber wieder aufgeben, um Marktanteile zu gewinnen./bek/mis