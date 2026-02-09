Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 21,06 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 120 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe solide vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Dienstagabend. Dabei seien die Ergebniskennziffern deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen. Währungsbedingt habe er jedoch seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas reduziert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
119,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
122,40 €
|Abst. Kursziel*:
-2,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
120,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,16%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
