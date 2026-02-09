DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3420 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
Top News
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
Profil

Hapag-Lloyd Aktie

120,40 EUR -0,20 EUR -0,17 %
Marktkap. 21,06 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

Hapag-Lloyd AG
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 120 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe solide vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Dienstagabend. Dabei seien die Ergebniskennziffern deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen. Währungsbedingt habe er jedoch seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas reduziert./rob/edh/ag

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
122,40 €		 Abst. Kursziel*:
-2,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
120,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,16%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

08:16 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx Gewinnrückgang Hapag-Lloyd-Aktie trotzdem fester: Gewinn bricht nach schwächeren Frachtraten ein Hapag-Lloyd-Aktie trotzdem fester: Gewinn bricht nach schwächeren Frachtraten ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025
dpa-afx Moeller-Maersk-Aktie von Ausblick belastet - Hapag-Lloyd auch schwach
dpa-afx Hapag-Lloyd: Rückkehr ins Rote Meer und den Suezkanal - Aktie im Minus
finanzen.net Analysten sehen bei Hapag-Lloyd-Aktie weniger Potenzial
BNP Paribas Kratos Defense, Sixt, Münchener Rück, Hapag Lloyd, Dell - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net So stuften die Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie im vergangenen Monat ein
EQS Group EQS-News: Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for 2025
EQS Group EQS-News: Hanseatic Global Terminals to invest in greenfield container terminal project in Brazil
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd orders eight new dual-fuel methanol container ships
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Globes Hapag-Lloyd bids for ZIM
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
