Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hapag-Lloyd Hold

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 120 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe solide vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Dienstagabend. Dabei seien die Ergebniskennziffern deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen. Währungsbedingt habe er jedoch seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas reduziert./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

