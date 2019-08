HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 31 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei sei eine der am besten geführten Schifffahrtsgesellschaften der ganzen Branche und richte ihren Fokus vorbildlich auf Erträge und Einsparpotential, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs sei das aber mehr als eingepreist. Er bevorzugt daher derzeit den Konkurrenten Maersk./kro/ag



