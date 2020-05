HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dass die Belastungen aus der Corona-Krise die großen europäischen Reedereien im zweiten Quartal hart treffen werden, sei bereits Konsens, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ein von ihm erwartet schwacher Container-Umschlag im dritten Quartal dürfte die Anleger hingegen negativ überraschen. Hapag-Lloyd sei allerdings wegen des geringen Streubesitzes in einer Sondersituation abgekoppelt von Fundamentaldaten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



