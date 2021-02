Aktie in diesem Artikel Hapag-Lloyd AG 120,20 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 43 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei sei gut aufgestellt für eine mittelfristige Erholung der Schifffahrtsindustrie, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hapag sei einer der größten Profiteure des Frachtraten-Anstiegs, auch wenn der Rückenwind wahrscheinlich geringer sein werde als bei einigen Wettbewerbern. Er ziehe daher mit Blick auf die kurz- und mittelfristige Dynamik unverändert Maersk vor./ck/edh

