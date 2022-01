Aktie in diesem Artikel Hapag-Lloyd AG 257,60 EUR

-0,92% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Hapag-Lloyd AG 257,60 EUR -0,92% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die milderen Krankheitsverläufe bei Infektionen mit dem Omikron-Virus hätten die Auswirkungen der dritten Pandemiewelle gemildert, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Luftverkehr dürfte allerdings im ersten Quartal noch erheblich belastet werden.

Gleichzeitig blieben die Preise für Seefracht auf einem hohen Niveau. Ein hauseigener Indikator weise aber weiter auf eine baldige Normalisierung hin./bek/tih

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.