NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 101,71 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Routen der Großreederei sei das Volumenwachstum auf den Europa-Asien-Routen am stärksten gestiegen, während sie auf den innerasiatischen Verbindungen am stärksten zurückgegangen seien./bek/ck