NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hapag-Lloyd um zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber auf 40 Euro belassen. Nicht zuletzt Insider-Käufe des Großaktionärs Klaus-Michael Kühne hätten den Aktienkurs der Reederei in diesem Jahr in die Höhe getrieben, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittlerweile handelten die Papiere von Hapag-Lloyd mit einer Prämie von 42 Prozent im Vergleich zu denen des dänischen Kontrahenten Moeller-Maersk. Das fundamentale Umfeld rechtfertige die hohe Bewertung allerdings nicht. Ein schwieriger Container-Markt, zunehmende Handelskonflikte, konjunkturelle Schwäche und unsichere Prognosen für die Treibstoffpreise seien Risikofaktoren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.