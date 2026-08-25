Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 23,38 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
AI Analyse
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 89 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des zweiten Quartals an. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr mit 3,6 Milliarden Euro über die Zielspanne des Konzerns. Die Bewertung der Aktien bleibe allerdings ein Hemmschuh./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
132,00 €
|Abst. Kursziel*:
-24,24%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
132,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,64%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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