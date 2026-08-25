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AI Analyse

Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

14:46 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
132,70 EUR 0,20 EUR 0,15%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 89 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des zweiten Quartals an. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr mit 3,6 Milliarden Euro über die Zielspanne des Konzerns. Die Bewertung der Aktien bleibe allerdings ein Hemmschuh./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
132,00 €		 Abst. Kursziel*:
-24,24%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
132,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,64%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

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