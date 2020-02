NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit "Underweight" und einem Kursziel von 36,41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er begrüße die Fortschritte des Logistikunternehmens seit 2014, jedoch dürften die Verbesserungen in ihrer Dauer begrenzt sein, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Experten ist der derzeitige Aktienpreis eine Anomalie, die von Insiderkäufen getrieben werde./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 15:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 16:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.