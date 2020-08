NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen von 38,93 auf 48,29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal der Containerreederei angehoben, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die recht hohe Bewertung der Aktie lasse aber nur die bestehende Einstufung zu./mf/edh