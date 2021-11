NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Quartalszahlen und erhöhten Gewinnzielen von 90,50 auf 151,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für die Container-Reederei entsprechend an. Das operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr dürfte nun über dem Niveau von 2021 liegen./la/edh