NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Es habe keine wirklichen Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Samuel Bland in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Konsensschätzungen für die Container-Reederei dürften sich nun in Richtung des oberen Randes der neuen Zielspanne für den operativen Gewinn zubewegen./bek/jha/