NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Zahlen der Container-Reederei für das dritte Quartal seien besser als erwartet, schrieb Analyst Samuel Bland in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Höhere Frachtraten als gedacht seien der Treiber gewesen, während gestiegene Kosten dem teilweise entgegengewirkt hätten. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs sollten begrenzt bleiben, wenngleich sich dies angesichts des geringen Streubesitzes wie immer schwer vorhersagen lasse./ajx/ngu