NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die mittelfristigen Profitabilitätserwartungen des Marktes an die Container-Reederei seien viel zu hoch, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein anhaltend negatives Anlagevotum begründete er mit dem deutlichen Bewertungsgefälle gegenüber der Aktie des Konkurrenten Maersk./edh/gl