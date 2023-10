JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd auf "Underweight" belassen. Die Transportmengen in der Logistikbranche könnten sich verbessern, was aber von den Verbraucherausgaben abhänge, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Frachtraten auf See schienen sich nach dem Rückgang im September stabilisiert zu haben, während sie in der Luftfracht wohl die Talsohle erreicht hätten. Er gehe insgesamt davon aus, dass das dritte Quartal für Spediteure und DHL den Tiefpunkt markieren sollte, sofern sich die Volumina weiter erholten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 14:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com