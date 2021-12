Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von der breiten Aufstellung profitiert und sich in den Segmenten Retail und E-Commerce mit hohen Zuwachsraten positioniert. In der Folge erhöht der Analyst Kursziel und Rating.

Nach Analystenaussage habe die Schließungen von Hotellerie und Gastronomie zu einem verstärkten Weinkonsum innerhalb der eigenen vier Wände geführt. Zwar sei im dritten Quartal eine leichte Abschwächung des Wachstums in den Segmenten Retail und E-Commerce zu beobachten gewesen, dafür habe die Gesellschaft in ihrem B2B-Bereich von der zunehmenden Öffnung der Gastronomie profitiert. Insgesamt erwarte der Analyst jedoch eine grundlegende Änderung beim Weinkonsum, da der Kunde mittlerweile die einfache und schnelle Online-Weinbestellung zu schätzen gelernt habe. Dieser Trend dürfe sich durch die inzwischen wieder verschärften Beschränkungen im Zusammenhang mit Corona noch verstärken. Auch der Verkauf über den Fach- und Lebensmitteleinzelhandel gewinne an Bedeutung. Ebenfalls positiv werte GSC die anhaltend erfreuliche Entwicklung im Bereich der Neukundengewinnung. Dadurch verfüge die Hawesko-Gruppe in den kommenden Jahren über eine breitere Kundenbasis. Nach Meinung des Analysten befinde sich der Premiumweinhändler mit den jetzt vorgelegten Zahlen auf gutem Kurs zu neuen Umsatz- und Ergebnisrekorden. Auch wenn der Analyst im kommenden Jahr von einer Normalisierung des Geschäfts auf hohem Niveau ausgehe, sei er für die weitere Entwicklung des Unternehmens unverändert positiv gestimmt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 66,00 Euro (zuvor: 65,00 Euro) an und stuft das Rating auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) hoch.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.12.2021, 10:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 16.12.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23209.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.