Top News
Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung
Kaufen von DZ BANK für Fresenius SE-Aktie
Heidelberg Materials Aktie

195,10 EUR -6,30 EUR -3,13 %
STU
Marktkap. 35,81 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

09:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
197,65 €		 Abst. Kursziel*:
29,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
195,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,70%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

11:11 Heidelberg Materials Buy UBS AG
09:46 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:41 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Nach Rekordergebnis Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials schwach - Ausblick kein Stimmungsheber
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag im Minus
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
