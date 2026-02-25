Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,33 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern bleibe betont flexibel hinsichtlich jeglicher Änderung am europäischen Emissionshandel (ETS)./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
188,50 €
|Abst. Kursziel*:
32,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
188,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,84%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research