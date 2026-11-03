Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 286 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um knapp zwei Prozent übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise des Baustoffherstellers entwickelt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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