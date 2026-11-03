Heidelberg Materials Aktie
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Marktkap. 27,52 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
AI Analyse
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 286 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um knapp zwei Prozent übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise des Baustoffherstellers entwickelt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
286,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
161,85 €
|Abst. Kursziel*:
76,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
167,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,05%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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