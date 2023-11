Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,10 Euro belassen. In ihrer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Zementherstellern schaute Analystin Glynis Johnson auf Veränderungen in den Konsensschätzungen von fast 70 Unternehmen. Dabei hielt sie nach Anhaltspunkten für die Gewinnerwartungen und die lokale Branchendynamik Ausschau, die als Indikatoren für Schätzungen zu Holcim, Heidelberg und CRH dienen können./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 18:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com