NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 145,50 auf 148,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für höhere Marktschätzungen im Jahr 2025 seien der Ausblick für das Europa-Geschäft und die Zuversicht in eine robuste Entwicklung des US-Geschäfts, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die demnächst anstehenden Geschäftszahlen des Baustoffkonzerns./ajx/jha/

