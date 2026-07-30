Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Heidelberg Materials Buy

14:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe positive wie negative Aspekte bereitgehalten, schrieb Harry Goad am Donnerstagnachmittag zu den Zahlen des Baustoffkonzerns. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um durchschnittlich 5 Prozent./rob/ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com