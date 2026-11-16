Heidelberg Materials Aktie
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Marktkap. 31,14 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
AI Analyse
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage beim Baustoffhersteller auf den europäischen Märkten habe sich im dritten Quartal erholt im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Harry Goad am Dienstag. Das Marktsegment dürfte im laufenden Jahr 42 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) beisteuern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
174,65 €
|Abst. Kursziel*:
20,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
177,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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