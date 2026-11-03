Heidelberg Materials Aktie
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Marktkap. 27,52 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
AI Analyse
Heidelberg Materials Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) die vom Baustoffhersteller erhobene Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
211,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
158,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,54%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
166,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
|
Analyst Name:
Anthony Codling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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