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RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Outperform

08:46 Uhr
Heidelberg Materials Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) die vom Baustoffhersteller erhobene Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
211,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
158,00 €		 Abst. Kursziel*:
33,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
166,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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