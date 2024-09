JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen an das laufende Halbjahr erschienen bei den meisten europäischen Baustoffproduzenten erreichbar und die Unternehmensziele eher konservativ, schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Am positivsten bewertet sie CRH, Heidelberg Materials und Saint-Gobain - hier sieht sie weiterhin für die Konsensschätzungen Luft nach oben./gl/ag

