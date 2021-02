NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HeidelbergCement mit Blick auf einen möglichen umfangreichen Verkauf von Geschäftsteilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Einem Medienbericht zufolge wolle der Unternehmenschef fünf Bereiche veräußern, und der Verkaufsprozess solle noch im ersten Halbjahr starten, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Nach ihrer Einschätzung könnten diese Aktivitäten für bis zu drei Milliarden Euro beziehungsweise 16 Prozent des Konzernumsatzes stehen./gl/ag