NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HeidelbergCement nach vorläufigen Quartalsahlen von 79,00 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Baustoffkonzerns sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022./edh/la