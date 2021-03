NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 81,20 Euro belassen. Mit einer prozentual zweistelligen Free-Cashflow-Rendite biete sich dem Baustoffkonzern eine günstige Option, die Nettoverschuldung zu senken und auf höhere Kapitalrenditen statt auf Zukäufe zu setzen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ck