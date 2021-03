NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HeidelbergCement von 81,20 auf 84,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie sei noch immer zu günstig bewertet, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verkäufe von Unternehmensteilen könnten die Verschuldung in diesem Jahr unter das untere Ende der avisierten Zielspanne drücken./mf/gl