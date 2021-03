NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 84,60 Euro belassen. Der Ausblick des Zementherstellers sei konservativ, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies unterstreiche das Aufwärtspotenzial von vergleichbaren Unternehmen in Australien und Indien./mf/bek