NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Buy" mit einem Kursziel von 100,50 Euro belassen. Ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns liege derweil unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./edh/la