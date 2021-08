HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Heidelbergcement von 72 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die nach wie vor rege Bautätigkeit habe bei dem Konzern zu starken Ergebnissteigerungen geführt, so dass der Vorstand den Ausblick für 2021 angehoben habe, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Aktienru?ckkaufprogramm du?rfte den Aktienkurs zudem stützen. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/gl