NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Heidelbergcement von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 100,50 auf 65,30 Euro gesenkt. Eine Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms durch den Baustoffkonzern sei unwahrscheinlich, und mit seinen Zukäufen habe das Unternehmen bisher nicht begeistert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Daher fehle es der Aktie trotz der günstigen Bewertung an Kurstreibern. Johnson bevorzugt mit Blick auf das kommende Jahr die Titel der Konkurrenten Sika, CRH, Ferguson, Kingspan, Persimmon, Barratt, Genuit und Travis Perkins./gl/zb