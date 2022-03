NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Entwicklungen der Konsensschätzungen in der lokalen Zementbranche seien ein guter Indikator auch für die Prognosen globaler Konzerne, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei HeidelbergCement bewegten sich die Markterwartungen derzeit nur knapp oberhalb seiner Prognosen./tih/mis