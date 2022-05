NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um acht Prozent über seiner Annahme, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Markterwartungen an die Zahlen des Zementherstellers in den vergangenen Wochen gestiegen./bek/he