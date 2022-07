NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelbergcement auf "Hold" mit einem Kursziel von 44,40 Euro belassen. Trotz der Annahme eines schwierigen zweiten Quartals habe sich die Konsens-Jahressschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Monat kaum geändert, und die gesunkene Prognose des Marktes für 2023 liege immer noch über ihren eigenen Annahmen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu den Baustoffeherstellern./gl/tav