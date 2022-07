NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement nach einer Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44,40 Euro belassen. Der Rückgang des vergleichbaren operativen Ergebnisses (Ebitda) sei weniger stark gewesen als von ihr befürchtet, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Kommentar des Baustoffkonzerns zu den Umsätzen, der Produktion und einigen Märkten aber, und auch dass die Kostenüberwälzung nicht vor Juni 2023 erreicht werde, dürfte angesichts für Nervosität sorgen./ck/mis