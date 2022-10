NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,80 Euro belassen. Die gegenwärtigen Konsensschätzungen legten den Schluss nahe, dass sich der Rückgang der Profitabilität abschwächen dürfte, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für mehr Klarheit hinsichtlich des kommenden Jahres sei es noch zu früh./bek/he