NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,80 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffekonzerns sei etwas weniger zurückgegangen als von ihr erwartet, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick habe zugleich ihren Erwartungen entsprochen. Die Risiken für 2023 blieben indes allgegenwärtig./gl/ck