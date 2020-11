NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe sich erneut gut geschlagen und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem erwartete das Unterhemen 2020 ein Ebitda über dem Vorjahresniveau, während der Markt bisher von einem Rückgang ausgegangen sei. Entsprechend dürften die Erwartungen steigen./gl/mis