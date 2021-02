NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das vierte Quartal des Baustoffkonzerns habe weitgehend den zuvor reduzierten Markterwartungen entsprochen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei vorsichtig optimistisch./ajx/la