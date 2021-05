NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement von 75 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Quartalszahlen an. Dabei erhöhte sie die Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2023 um drei Prozent./ajx/tav