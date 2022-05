NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelbergcement nach Quartalszahlen von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe der Zementhersteller die Jahresziele bekräftigt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein schwaches erstes Quartal wecke aber Zweifel, ob das Unternehmen diese Ziele erreiche./bek/he