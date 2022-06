NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelbergcement auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analystin Elodie Rall beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, inwieweit eine Rezession die Aktienkurse der europäischen Baustoffkonzerne beeinträchtigen könnte oder dies bereits tut. Die aktuellen Bewertungen spiegelten einen durchschnittlichen Rückgang der operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2023 um 39 Prozent wider. Die Heidelbergcement-Aktie preise eine Senkung der Ebitda-Erwartungen im Rahmen ihrer Prognosen ein, wobei zu bedenken sei, dass Heidelbergcement in der Vergangenheit mit Blick auf die Preissetzungsmacht schlechter als die Branche abgeschnitten habe./gl/edh