NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern des zweiten Quartals hätten ihren Erwartungen entsprochen, die Konsensschätzungen aber übertroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie erwartet habe der Baustoffhersteller seine Jahresziele gesenkt, das zweite Halbjahr bleibe herausfordernd./ck/ajx