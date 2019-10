NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte für den Baustoffkonzern eine größere Herausforderung gewesen sein als für seine Wettbewerber, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies liege vor allem an der Bedeutung der Auslandsmärkte. Allerdings seien die Erwartungen gering und die Aktie habe sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 22:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.