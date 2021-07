NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelbergcement von 64 auf 67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Zementherstellers 2021 bis 2024 um durchschnittlich fünf Prozent. Damit trug er aktuellen Marktdaten Rechnung./bek/stk